Cloppenburg Wegen versuchten Diebstahls hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 18-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Geldauflage von 900 Euro verurteilt. Der junge Angeklagte hatte den Feststellungen zufolge einen „genialen Plan“ gehabt: Er wollte in einem Bankvorraum einer alten Frau eben mal schnell das abgehobene Geld stehlen. Doch das ging reichlich schief. Die resolute 84-Jährige konnte sich behaupten und den jungen Dieb in die Schranken weisen.

Die betagte Dame hatte am Tattag Geld von ihrem Konto abheben wollen. Dazu nutzte sie einen Geldautomaten, der im Bankvorraum stand. Der Angeklagte soll das gesehen haben. Nach Überzeugung des Gerichtes wollte er dann schnell zugreifen, wenn sich der Geldschacht öffnet. Dazu musste er aber irgendwie um die 84-Jährige herumgreifen. Das ging dann schief, die betagte Dame war schneller gewesen. Sie hatte ihr Geld bereits in den Händen, als der Angeklagte zugegriffen haben soll.

Und das Geld wieder loslassen, kam für die 84-Jährige erst recht nicht infrage. So ging der junge Dieb leer aus. Er war bei seinem Diebstahl an der entschlossenen Seniorin gescheitert. Im Verfahren hat der 18-Jährige den Vorwurf bestritten. Er will der Meinung gewesen sein, dass es sich bei der 84-Jährigen um seine Oma gehandelt habe. Die soll laut Aussage des Angeklagten etwas langsam am Geldautomaten sein. Bei ihr soll sich der Geldschacht schon wieder schließen, bevor sie das Geld überhaupt herausgeholt hat.

Das wollte der Angeklagte nach eigenen Angaben verhindern. Demnach wolle er nur behilflich gewesen sein. Doch die 84-Jährige war nicht seine Oma, was der Angeklagte nach Überzeugung des Gerichtes auch wusste. Der Angeklagte will „seine Oma“ von hinten auch angesprochen haben. „Da wurde gar nichts gesprochen, ich bin weiß Gott nicht schwerhörig“, kontere die 84-Jährige im Prozess in Cloppenburg.