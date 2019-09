Cloppenburg Wegen Ladendiebstahls in mehreren Fällen und Hausfriedensbruchs hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag fünf Jugendliche aus Cloppenburg – drei Mädchen und und zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren – zu einem sozialen Trainingskurs, zu einer Vorbewährung und in zwei Fällen zu einem Dauerarrest von einer beziehungsweise zwei Wochen verurteilt. Insgesamt sechs Verfahren hatte das Gericht gegen die jungen Angeklagten zu verhandeln gehabt.

Die Lage war ernst. Vor allem aber die Mädchen sollen auf der Anklagebank viel Spaß gehabt haben. Das Lachen aber verstummte, als gegen eines der Mädchen ein Dauerarrest von einer Woche verhängt wurde. Einer der männlichen Angeklagten verliert für zwei Wochen seine Freiheit. Das letzte Mal war er unmittelbar vor den Taten, die jetzt verhandelt wurden, verurteilt worden. Mehrere Angeklagte, die schon Erfahrung mit Drogen haben, müssen eine Drogenabstinenz nachweisen.

Den weiblichen Angeklagten waren mehrere Ladendiebstähle zur Last gelegt worden, allen fünf Angeklagten der Hausfriedensbruch. Sie waren abends spät in den siebten Stock des Cloppenburger Krankenhauses gefahren. Dort befinden sich nur noch die Räume der Krankenhaus-Mitarbeiter. Die Türen oben waren aber allesamt verschlossen gewesen. Die Gruppe wurde von einem Arzt erwischt. Der wollte von den Angeklagten sofort wissen, was sie im siebten Stock des Hospitals verloren hätten.

Ihnen sei kalt gewesen und sie hätten sich aufwärmen wollen. Zudem hätten sie eine Toilette gesucht. So oder so: Der Tatbestand des Hausfriedensbruchs war erfüllt. Die Angeklagten haben im Prozess ein Geständnis abgelegt. Das wurde ihnen strafmindernd angerechnet. Das Gericht stellte aber mehrere Angeklagte unter Betreuung. Das soll weitere Taten verhindern.