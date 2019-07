Cloppenburg Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht einen arabischstämmigen Flüchtling zu sechs Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der 19-Jährige einem Jugendlichen mit russischen Wurzel ein Loch in den Rücken geschlagen. Zwischen arabischstämmigen Flüchtlingen und Jugendlichen mit russischen Wurzeln gibt es schon seit langem Rivalitäten.

Streit um Handy

Auch die Tat, die jetzt verhandelt wurde, hatte einen Vorlauf. So soll der Bruder des Opfers dem Angeklagten das Handy weggenommen haben. Außerdem soll es am Tattag um Schulden gegangen sein. Der Angeklagte hatte am Tattag das spätere Opfer zufällig bei einem Verbrauchermarkt in Cloppenburg getroffen. Der 19-Jährige wollte sein Handy zurück. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Angeklagte das Opfer von hinten mit einem Gegenstand angegriffen haben soll.

Der Gegenstand, der nicht gefunden worden war, muss spitz gewesen sein. Jedenfalls hatte das Opfer nach der Attacke ein tiefes Loch im Rücken gehabt. Auch ein Landsmann des Angeklagten soll mit geschlagen haben.

Das Opfer war nicht unerheblich verletzt worden. Streitschlichter hatten letztlich die Attacken beendet. Der Angeklagte hatte sich danach abgesetzt. Er konnte aber schnell von der Polizei ermittelt werden.

Im Prozess hat der 19-Jährige die Vorwürfe bestritten. Er sei am Tattag angegriffen worden und habe dann in Notwehr gehandelt. Er habe den Angreifer auch nicht mit einem Gegenstand attackiert, sondern in Notwehr einfach so zugeschlagen, beteuerte der Angeklagte.

Gut integriert

Das Gericht glaubte ihm aber nicht. Zeugen des Vorfalls hatten die Szenerie so beschrieben, wie sie später auch angeklagt wurde. Die Mindeststrafe für eine gefährliche Körperverletzung beträgt sechs Monate Haft. Diese Strafe hat der Angeklagte auch bekommen. Die Vollstreckung der Strafe konnte aber zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Angeklagte ist gut integriert und hat eine Arbeitsstelle.