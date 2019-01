Cloppenburg Das kleine Mädchen hat viel durchgemacht. Erst wurde es in seiner Heimat in Syrien bei einem Bombenangriff schwer verletzt, dann soll es in seiner neuen Heimat in Cloppenburg von dem Stiefvater verbrüht worden sein.

Schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen lautete die Anklage gegen den 35-jährigen Syrer aus Cloppenburg, doch beweisen ließ sich nichts. Deswegen musste das Cloppenburger Amtsgericht den Angeklagten am Donnerstag von allen Vorwürfen freisprechen.

Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten auf Freispruch plädiert. Sichere Feststellungen waren nicht zu treffen gewesen. Der Angeklagte lebte mit der Mutter des zehnjährigen Mädchens zusammen. Es kam zu häuslicher Gewalt. Wegen körperlicher Attacken auf seine Frau ist der Angeklagte bereits verurteilt worden. Im Zuge der Ermittlungen war auch die Zehnjährige befragt worden. Sie soll die belastenden Aussagen ihrer Mutter bestätigt haben.

Damit nicht genug. Auch sie selbst sei von dem 35-Jährigen misshandelt worden, erklärte die Zehnjährige. Der Stiefvater habe sie mit einer heißen Flüssigkeit an den Armen verbrüht.

Der Angeklagte selbst bestritt das aber. Die Anschuldigungen seien im Zuge der Trennung von seiner Frau erhoben worden. Und dennoch: Fakt war, dass es an den Armen der Zehnjährigen Verletzungen gab. Fakt war auch, dass das kleine syrische Mädchen in seiner Heimat Opfer eines Bombenangriffs geworden war.

Im Prozess musste die entscheidende Frage beantwortet werden: Stammen die Verletzungen an den Armen des Mädchens von dem Bombenangriff oder (und) von dem mutmaßlichen Verbrühen durch den Stiefvater?

Die Frage konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden, weil beide äußerlichen Einwirkungen ein gleiches Verletzungsbild zeigen können. Weil nichts geklärt werden konnte, musste der Angeklagte auch freigesprochen werden.

Denn ohne sichere Feststellungen kann ein Schuldspruch nicht erfolgen. Zweifel müssen sich nach deutschem Gesetz stets zugunsten eines Angeklagten auswirken.