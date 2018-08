Cloppenburg Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, Diebstahls und Beleidigung hat das Schöffengericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 31-jährigen Cloppenburger zu zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Der erheblich vorbestrafte Angeklagte, der bereits mehrere Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen hat, war am 28. Oktober 2017 in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingebrochen und hatte dort 300 Euro Bargeld, einen Computer und weitere elektronische Geräte gestohlen.

Der Angeklagte hat eine eigene Rechtsauffassung. Er meinte, dass er in die Wohnung nicht eingebrochen sei. Er habe ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt, um in die Wohnung zu gelangen, sagte er. Das konnte ihm widerlegt werden. Am Fenster waren Einbruchsspuren sichergestellt worden. Warum der Angeklagte seine Ex-Freundin bestohlen hat, ist nicht klar geworden. Überhaupt sind die Taten des Angeklagten kaum nachvollziehbar.

Er war auch in die Wohnung eines syrischen Asylbewerbers eingebrochen. Dort stahl er das Geld des Mannes, ein Handy und die Aufenthaltsgenehmigung des Asylbewerbers. Laut Aussage des Angeklagten sollte das bezwecken, dass sich der Syrer mal bei ihm meldet. Dreist war auch das Verhalten des Angeklagten zu der Mitarbeiterin eines Back-Shops. Er hatte die Frau aus Übelste sexistisch beleidigt und auch die Mutter der Mitarbeiterin in seine sexistischen Beleidigungen miteinbezogen.

Als Motiv für seine Taten nannte der Angeklagte unter anderem seine Drogenabhängigkeit. Doch das konnte ihn auch nicht vor Strafe retten. Eine Bewährungsstrafe kam wegen der vielen Vorstrafen und der fehlenden günstigen Sozialprognose nicht in Betracht. Ob der Angeklagte nun das Urteil akzeptiert, bleibt abzuwarten. Er kann noch Berufung gegen das Urteil einlegen. Dann müsste der Fall vor dem Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz neu aufgerollt werden.