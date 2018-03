Radfahrerin von Auto angefahren

Cloppenburg Ein 18-Jähriger hat am Mittwoch, 21. März, eine Radfahrerin in Cloppenburg angefahren. Wie die Polizei berichtete, befuhr der Cloppenburger gegen 15 Uhr mit seinem Wagen den Höltinghauser Ring in Richtung Höltinghauser Straße. Beim Abbiegen auf die Höltinghauser Straße habe der 18-Jährige die von links kommende 78-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg übersehen, teilte die Polizei mit. Es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die Radfahrerin sei dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 1050 Euro.