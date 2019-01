Cloppenburg Nach einem räuberischen Diebstahl sitzt ein 29-jähriger Afghane, der in den Niederlanden lebt, in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, steht der Mann im Verdacht, am vergangenen Donnerstag gegen 14.25 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Osterstraße zwei Flaschen Duschgel und eine Flasche Alkohol im Wert von 16,29 Euro entwendet zu haben.

Als er von einer 30-jährigen Angestellten angesprochen wurde, stieß er diese zur Seite. Anschließend kam es zu einem Gerangel mit einem 34-jährigen Angestellten. Beide Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Letztendlich konnte der Verdächtige mit einem Teil des Diebesguts flüchten.

Anhand einer Täterbeschreibung wurde der Tatverdächtige von der Polizei in der Nähe des Supermarkts gefasst und vorläufig festgenommen. Ein Teil des mutmaßlichen Diebesgutes wurde bei ihm aufgefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille.

Während der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann auch für den Diebstahl von zwei Flaschen Alkohol am 16. Dezember 2018 in einer Tankstelle an der Osterstraße verantwortlich sein könnte. Des Weiteren wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Ermittlungsverfahren beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Cloppenburg erließ einen Haftbefehl, woraufhin der Verdächtige in eine JVA gebracht wurde.