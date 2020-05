Rat Gibt Grünes Licht: Cloppenburger Feuerwehr-Sanierung soll 4,3 Mio. kosten

Cloppenburg Der Cloppenburger Stadtrat hat während seiner Sitzung am Montag in der Stadthalle einstimmig beschlossen, zusätzlich 530 000 Euro für die grundlegende Sanierung und Modernisierung des Feuerwehrhauses am Pingel Anton in den Haushalt 2021 einzustellen. 2018 waren die Planer noch von rund 3,8 Millionen Euro ausgegangen, jetzt sind es circa 4,3 Millionen Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, die mit 94 aktiven Mitgliedern allein in 2019 17 941 Stunden ehrenamtlich geleistet hatte, rückte im vergangenen Jahr zu 72 Kleinbränden, sieben Mittelbränden und 15 Großbränden aus. Hinzu kamen 89 technische Hilfeleistungen – beispielsweise bei Sturm und Wasser oder Verkehrsunfällen. Jedes Feuerwehrmitglied opferte dem Allgemeinwohl nahezu 24 Arbeitstage. Die Feuerwehr verdiene die beste Ausstattung, betonte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU).

Die Wehr müsse mitten in der Stadt bleiben, damit sie alle Einsatzorte innerhalb der vorgeschriebenen Anfahrtszeit erreichen könne, hieß es. Ein Neubau am Stadtrand ist damit ebenso vom Tisch wie der Bau einer Feuerwehr-Filiale im Stadtgebiet. Das wolle die Feuerwehrführung nicht und sei auch nicht gut für das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Moral der Truppe, so Wiese. CDU-Fraktionschef Hermann Schröer mahnte, dass es vor dem Hintergrund der – nun kommenden – angespannten Haushaltslage keine weiteren Kostensteigerungen geben dürfe.

• Zudem beschloss der Rat einstimmig, sich wie der Kreistag an der Aktion „Rettet die 112 und den Rettungsdienst“ zu beteiligen. Das Bündnis will – entgegen der Pläne des Bundes – Feuerwehren und Rettungsdienste weiterhin als Landes- und Kommunalaufgabe betrachten.

• Auf Antrag der SPD-Fraktion will der Rat der illegalen Müllentsorgung im Stadtgebiet den Kampf ansagen. Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung nun in einem ersten Schritt eine Aufstellung besonders häufig verschmutzter Bereiche – zum Beispiel Stadtpark, Mehrgenerationenpark – erstellen soll. Darüber hinaus soll sie eine Satzung erarbeiten, um Umweltsünder beispielsweise für das Wegschnippen von Zigarettenkippen oder das Ausspucken von Kaugummi in der Fußgängerzone finanziell belangen zu können. Auch mit illegalen Müllkippen – wie jetzt wieder unter der Famila-Brücke – müsse Schluss sein, so SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann.

Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass man zur wirksamen Kontrolle mehr Personal benötige. Mit bloßen Ankündigungen und Appellen, so zeige es die Vergangenheit, sei es nicht getan. Mehr Manpower brauche man im Übrigen auch, so Höffmann, um an besonders stark frequentierten Plätzen, die dann größeren Müllbehälter öfter leeren zu können. Vor allem in den Abendstunden quellen die viel zu kleinen Mülleimer in der Fußgängerzone des Öfteren über, haben bereits etliche Passanten beobachtet.