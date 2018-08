Cloppenburg Das hat schon Seltenheitswert. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichts eingelegt – nicht, weil die Strafe ihrer Meinung nach zu niedrig ausfiel, sondern zu hoch. Das Oldenburger Landgericht hat am Dienstag nun die Strafe erheblich abgeschwächt und den Angeklagten wegen Betrugs zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Nach dem Cloppenburger Urteil hätte der 35-Jährige noch für 14 Monate ins Gefängnis gemusst, also keine Bewährung bekommen.

Der Angeklagte hatte zusammen mit seiner Lebensgefährtin das Jobcenter betrogen. Das Pärchen lebte in einer so genannten Bedarfsgemeinschaft. Es hatte auch noch Leistungen vom Amt bezogen, als die Frau bereits wieder in Lohn und Brot stand. Rund 2000 Euro waren zu viel gezahlt worden. Im ersten Prozess vor dem Amtsgericht hatte der Angeklagte behauptet, stets korrekt die Veränderungsmeldungen erstellt und diese seiner Frau gegeben zu haben.

Das Cloppenburger Gericht aber hatte das alles nicht geglaubt. Der Angeklagte sei für die Meldungen verantwortlich gewesen und das sei nicht geschehen, so der Richter. Der Angeklagte ist erheblich vorbestraft und stand während der neuen Taten unter mehrfacher Bewährung. Und weil auch eine günstige Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe fehlte, hatte das Amtsgericht dem Angeklagten eine Aussetzung der verhängten Strafe zur Bewährung versagt.

Das hatte die Staatsanwaltschaft anders gesehen. Bereits im ersten Prozess hatte sie auf zehn Monaten Haft mit Bewährung plädiert. Auf ihre Berufung hin wurde das erste Urteil nun geändert. Am Dienstag sprach auch einiges für den Angeklagten. Die Taten liegen bereits einige Jahre zurück, der Schaden ist wieder gutgemacht. Zudem legte der Angeklagte am Dienstag ein Geständnis ab. Er verfügt nunmehr über einen festen Arbeitsplatz und hat geheiratet – alles Gründe, dem Angeklagten nun doch eine günstige Sozialprognose zu stellen. Deswegen bleibt ihm das Gefängnis nun erspart.