Scheiben von 13 Autos eingeworfen

Cloppenburg Bereits zum dritten Mal in diesem Monat haben unbekannte Täter Fahrzeuge eines Autohauses an der Otto-Hahn-Straße in Cloppenburg-Emstekerfeld beschädigt. Diesmal wurden Front-, Heck- und Seitenscheiben von insgesamt 13 Pkw eingeworfen. Es entstand 10 000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen. Zuvor hatten Unbekannte dort bereits zwischen Freitag, 16. Februar, 18 Uhr, und Samstag, 17. Februar, 10 Uhr, die Fahrerseiten-Scheibe eines Pkw (Skoda) und eine Schaufensterscheibe eingeworfen. Der Schaden betrug seinerzeit 1000 Euro. Zwischen Mittwoch, 31. Januar, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 1. Februar, 10 Uhr, beschädigten sie insgesamt drei Pkw auf dem Gelände.

