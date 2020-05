Schranke In Cloppenburg Missachtet: Frau schiebt Kinderwagen auf Gleise – Zug muss stoppen

Cloppenburg Das hätte böse enden können: Eine 54-jährige Frau aus Cloppenburg, die einen Kinderwagen schob, hat am Mittwoch gegen 15 Uhr am Bahnübergang Sevelter Straße in Cloppenburg versucht, noch schnell über die Gleise zu kommen. Ein Zug der Nordwest-Bahn näherte sich und die Schranken senkten sich laut Polizei da bereits. Die Frau schaffte es nicht mehr über den Bahnübergang: Sie verharrte laut Polizei zunächst mitsamt Kinderwagen an der Innenseite der Schranke.

Der 51-jährige Lokführer bemerkte die Frau samt Kinderwagen auf mehrere hundert Meter Entfernung. Er gab einen Signalton ab und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch kam der Zug auf der Sevelter Straße zum Stehen. Die Frau konnte mit dem Kinderwagen noch rechtzeitig den Bereich verlassen.

Personen sind laut Polizei durch den Vorfall nicht verletzt worden. Die Bahnstrecke wurde für rund 1,5 Stunden gesperrt. Gegen die 54-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr eingeleitet.

