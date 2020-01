Cloppenburg Für den Laien sehen sie wie richtige Waffen aus und sollen mit einem lauten Knall Angreifer in die Flucht schlagen: Schreckschusswaffen werden in Deutschland immer beliebter. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht von geschätzt mindestens 15 Millionen dieser Waffen. Der Trend sei beunruhigend, betont der Vize-Vorsitzende Jörg Radek. Erwachsene können diese sogenannten Signalwaffen frei erwerben – Kosten zwischen 100 bis 150 Euro – und sie auf eigenem Grund und Boden nutzen. Das Schießen damit in der Öffentlichkeit ist aber ausdrücklich verboten.

Kleiner Waffenschein

Wer eine Schreckschusspistole nicht nur Zuhause hat, sondern auch mit sich führt, braucht zwingend einen Kleinen Waffenschein. Der befähigt zum Besitz von Kleinwaffen bzw. Gas- und Signalwaffen – im Volksmund Schreckschusswaffen genannt –, zusätzlich auch Reizstoff wie Abwehrsprays. Wer eine eine solche Waffe mit sich trägt, ohne den Kleinen Waffenschein zu besitzen, begeht eine Straftat. Das Strafmaß reicht von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Obwohl die Waffen keine Kugeln verschießen können, sind sie nicht ungefährlich. Extrem heißes Gas tritt beim Schuss mit hohem Druck aus der Mündung.

Wer als Cloppenburger an dem Kleinen Waffenschein interessiert ist, reicht einen Antrag auf Erteilung bei der Stadt ein. Dort muss angegeben werden, ob man eine Schreckschusswaffe, Reizstoffwaffe oder Signalwaffe mit Zulassungszeichen der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) erwerben möchte. Auch Angaben zur persönlichen Zuverlässigkeit und Eignung sind Pflicht: Liegt eine zurückliegende Straftat vor? Ist der Bürger in einem unanfechtbar verbotenem Verein? Außerdem wird gefragt, ob sich der Antragssteller seit mindestens fünf Jahren in der Bundesrepublik aufhält und wie es um die psychische Gesundheit steht.

Dazu gibt es auch ein Merkblatt auf der Homepage des Landkreises Cloppenburg zum Thema Waffenwesen. Aktuell gibt es 676 Besitzer eines Kleinen Waffenscheins im Landkreis Cloppenburg. Voriges Jahr wurden 58 neue Scheine ausgestellt. Diese Zahlen beziehen sich auf elf Städte und Gemeinden. Cloppenburg und Friesoythe haben ihre eigenen Waffenbehörden. Laut der Stadt Cloppenburg führen in der Kreisstadt 199 Besitzer den Kleinen Waffenschein. Ausgestellt wurde die Besitzkarte vergangenes Jahr 15 Mal. Ende September 2019 waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 650 000 solcher Waffenscheine im Nationalen Waffenregister gemeldet. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine steigt seit Jahren, heißt es.

Zahlen zu Straftaten

Seit 2017 seien die Straftaten mit Schreckschusswaffen zwar gestiegen, ein klarer Trends sei aber nicht zu erkennen. Wie Polizeipressesprecherin Uta Bley von der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mitteilt, hat es 2017 neun Straftaten im Kreisgebiet gegeben. Ein Jahr später waren es schon 15. 2019 sank die Anzahl der Vorfall um drei – also auf zwölf. Straftaten im Bezug auf die Waffen sind beispielsweise das Mitführen ohne Kleinen Waffenschein, Bedrohungen oder im Zusammenhang mit dem Fund von Betäubungsmitteln, so Bley.

Zusätzlich hat die NWZ bei der Stadt Cloppenburg nachgehakt, ob auch schon mal Kleine Waffenscheine entzogen worden sind. Das sei laut Stadt-Sprecherin Benita Meyer in den vergangenen Jahren zweimal passiert. „Allerdings kommt es drei- bis fünfmal pro Jahr vor, dass wir Anträge auf Kleine Waffenscheine wegen fehlender persönlicher Eignung oder fehlender Zuverlässigkeit ablehnen.“ Die Waffenbehörde würde den Antragstellern dann empfehlen, ihren Antrag zurückzunehmen, wenn erkennbar ist, dass der Antrag abgelehnt werden würde.