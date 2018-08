Cloppenburg Der Aufbau des Schützenfest-Zeltes und der beiden dazugehörigen Kirmesbuden am Cloppenburger Stadtpark ist in diesem Jahr nichts für schwache Nerven. Weil der benachbarte Kreisverkehr am Pingel Anton in Richtung Hagenstraße gesperrt ist, nutzen zahlreiche Autofahrer die Straße „Am Stadtpark“ und den kreuzenden Hagenweg, um die Sperrung zu umfahren. Darüber hinaus sind auch viele Kfz weiter über „Am Stadtpark“ in Richtung Parkhotel und Burgstraße unterwegs, um auf die Osterstraße zu kommen.

Ein NWZ-Leser meldete sich am Donnerstagmorgen, um von chaotisch anzumutenden Verkehrsverhältnissen am Mittwochabend zu berichten. Gegen 21.30 Uhr hatte auch er versucht, die Sperrung zu umfahren. Weil aber gleichzeitig Schausteller damit beschäftigt waren, die beiden Kirmesbuden mit ihren Lkw in Position zu bringen, war der gesamte „Kreuzungsbereich“ dicht. Es sei minutenlang weder vor- noch zurückgegangen. „Ich frage mich, warum der Bereich nicht abgesperrt worden ist?“, so der Cloppenburger.

Abgesperrt wurde dann am Donnerstagmorgen – vom großen Stadtparkeingang bis zur Ecke Hagenweg. Allerdings kam es gegen Mittag wieder zu einigen verirrten Fahrzeugführern, die fast bis vor das Festzelt fuhren. Des Rätsels Lösung: Vermutlich ein Lkw-Fahrer, der Teile für das Festzelt brachte, hatte die Sperrung am Stadtpark abgebaut, aber nicht wieder aufgebaut. Dr. Herbert Eckmeyer, Schriftführer des Bürgerschützenvereins, konnte vor Ort nur noch mit dem Kopf schütteln.

Die städtische Pressesprecherin Friederike Bockhorst appellierte am Donnerstag an alle Autofahrer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen. „Leider nutzen die Verkehrsteilnehmer Schleichwege und halten sich nicht an die für die Sperrung der Hagenstraße ausgewiesenen Umleitungsstrecken“, sagte Bockhorst. Diese führten von der Hagenstraße über Bahnhofstraße, Ladestraße und Emsteker Straße zum Kreisel Pingel Anton. Die Gegenrichtung wird über den City-Ring, vorbei am Stadion bis zur Osterstraße/Einmündung Hagenstraße geführt. Für die Dauer des Schützenfestes ist ab heute bis Montagmittag die Straße „Am Stadtpark“ zwischen Amtshausweg und Hagenweg voll gesperrt.