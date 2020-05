Schwerer Verkehrsunfall In Cloppenburg: Rettungswagen ausgewichen – mit Radfahrerin kollidiert

Cloppenburg Eine Fahrradfahrerin ist bei einem schweren Unfall am Samstag gegen 13.50 Uhr in Cloppenburg schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Heilbronn mit seinem BMW die Osterstraße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Mühlenstraße kam ihm ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen. Diesem wollte der 26-Jährige Platz machen und fuhr nach rechts auf den Radweg. Dort fuhr allerdings eine 48-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst und dem Notarzt vor Ort behandelt und danach ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit rund 6500 Euro.

