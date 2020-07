Schwurgerichtskammer: Freund in Tötungsabsicht Messer durchs Gesicht gezogen

Cloppenburg Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Donnerstag ein 28 Jahre alter Mann aus Cloppenburg vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 2. November vorigen Jahres gegen 4.45 Uhr in Cloppenburg auf offener Straße einem Freund ein Messer durch das Gesicht gezogen zu haben, wobei er das Versterben des Freundes billigend in Kauf genommen haben soll.

Laut Anklage ging die Stichbewegung direkt zum Gesicht. Getroffen wurde das Kinn des Opfers. Es trug eine sieben Zentimeter lange, zwei Zentimeter tiefe und zwei Zentimeter breite Schnittverletzung davon. Nur durch Flucht habe sich das Opfer weiteren Angriffen entziehen können, so die Anklage. So weit das objektive Geschehen. Am ersten Verhandlungstag stand nun aber das „Warum“ im Vordergrund. Warum hat der Angeklagte seinen Freund so bösartig angegriffen?

Der 28-Jährige selbst kann sich an die Tat nicht erinnern. Er sei am Abend vor der angeklagten Tat wegen eines Stresses mit seiner Freundin und einer längeren Krankschreibung nicht gut drauf gewesen. Er habe dann seinen Kummer mit Alkohol ertränken wollen. Dazu habe er eine dreiviertel Flasche Wodka getrunken, so der Angeklagte am Donnerstag. Schon während des Trinkens zuhause soll seine Erinnerung ausgesetzt haben – bis nach der Tat, als die Polizei bei ihm vorstellig wurde.

Jetzt wurde anhand von Zeugenaussagen rekonstruiert, was in der Zeit der Nicht-Erinnerung passiert sein muss. Spät am Abend hatte sich das spätere Opfer bei dem Angeklagten gemeldet und angefragt, ob man noch etwas zusammen unternehmen wolle. Die beiden Freunde zogen um die Häuser, besuchten Kneipen und eine Diskothek. Gegen 4.45 Uhr war die Tour vor der Wohnung des späteren Opfers beendet gewesen. Nun soll der Angeklagte plötzlich sein Messer gezückt und es dem Freund mit bedingtem Tötungsvorsatz durch das Gesicht gezogen haben.

Der Freund des Angeklagten kann sich die Tat auch nicht erklären. Das sagte er am Donnerstag, als er als Zeuge vernommen wurde. Durch die Akten soll der Verdacht „geistern“, dass es um Eifersucht gehen könnte. Das spätere Opfer soll mal die Freundin des Angeklagten besucht haben. Eifersucht als Grund kann sich der Angeklagte aber nicht vorstellen. Er weiß nicht, was los war. Das Gericht hat eine Psychiaterin zum Verfahren hinzugezogen. Sie soll Auskunft über die Schuldfähigkeit des Angeklagten geben.