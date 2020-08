Soziale Arbeit für Diebin

Cloppenburg Eine 16-jährige Trickdiebin aus Cloppenburg ist an den Sicherheitsetiketten in einem Cloppenburger Textilgeschäft gescheitert. Sie selbst hat zwar bestritten, überhaupt etwas gestohlen zu haben. Aber das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht war davon überzeugt, dass das Mädchen gestohlen hat beziehungsweise stehlen wollte. Es sprach die junge Angeklagte daher Freitag des Diebstahls schuldig und verurteilte sie zur Ableistung von 25 Sozialstunden.

Die Angeklagte hatte in einem Geschäft für junge Mode in der Cloppenburger City nach Textilien Ausschau gehalten. Sie probierte auch einige Kleidungsstücke an. Angeblich hatte sie aber nichts Gescheites gefunden. Deswegen wollte sie nun das Geschäft wieder verlassen. Doch am Ausgang ging der Alarm los. Die 16-Jährige soll so getan haben, als wüsste sie nicht, was los sei. Sie wurde aber von den Verkäuferinnen in das Geschäft zurückbeordert.

Dann musste sie ihre Tasche auspacken. Alles, was den Alarm hätte auslösen können, wurde ausgepackt. Dann sollte die 16-Jährige erneut durch den gesicherten Ausgang gehen. Und wiederum wurde der Alarm ausgelöst. Die Verkäuferinnen konnten sich das vorerst nicht erklären. Sie schickten die 16-Jährige in eine Umkleidekabine. Dort sollte sie selbst noch einmal nachschauen, was den Alarm ausgelöst haben könnte.

Nach wenigen Minuten war die Angeklagte wieder da. Und wieder wurde sie durch den gesicherten Ausgang geschickt. Doch dieses Mal piepte es nicht – kein Alarm. Die Verkäuferinnen schauten dann in der Umkleidekabine nach. Und siehe da: dort hing ein Kleid. Um das Kleid stehlen zu können, hatte die Angeklagte es untergezogen. Sie trug es am Körper, hatte aber die Sicherheitsetiketten am Kleid vergessen.

In der Kabine hatte die 16-Jährige den Feststellungen zufolge das gestohlene Kleid ausgezogen. Es hing nun in der Kabine. Dort habe es aber schon vorher gehangen, sagte die 16-Jährige. Die Verkäuferinnen aber hatten die Kabine inspiziert, bevor sie die 16-Jährige dort hinein schickten. Dort hing vorher kein Kleid. Das Gericht glaubte den Zeuginnen auch. Deswegen war die 16-Jährige wegen Diebstahls schuldig zu sprechen.