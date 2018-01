Cloppenburg Zahlreiche Interessierte nutzten den Tag der offenen Tür des St. Josefs-Hospitals am Sonntag, um sich über den aktuellen Stand der Umbaumaßnahmen, die neuen Räumlichkeiten und verschiedene medizinische Leistungsbereiche zu informieren. Unter dem Motto „Medizin zum Anfassen“ konnten die Besucher nicht nur die neuen, hell und freundlich gestalteten Patienten- und Behandlungszimmer besichtigen, sondern auch selbst aktiv werden.

In der Zentralen Notaufnahme mit ihrem modernen Schockraum konnten die Besucher hautnah erleben, wie Patienten untersucht und behandelt werden, die mit dem Krankenwagen eingeliefert werden. Die Besucher zeigten sich fasziniert von den Behandlungsmöglichkeiten und ließen sich von den Fachärzten vor Ort unter anderem über künstliche Gelenke, das Setzen von Stents, die Angioplastie oder auch die Geburtshilfe informieren. Auch das Deutsche Rote Kreuz, die am Krankenhaus angesiedelte Physiotherapie, die Schule für Pflegeberufe St. Franziskus und das Gemeindepsychiatrische Zentrum stellten sich und ihre Tätigkeiten vor.

Besonders die kleinen Besucher hatten großen Spaß daran, selbst aktiv zu werden. So konnten sie eine minimalinvasive OP am Kniegelenk durchführen und bei einer „Meniskus-Operation“ ein Gummibärchen aus einem Kunst-Knie herausholen. Endoskopische Bauch-Operationen in der Gynäkologie und das Entfernen von Fremdkörpern aus den Bronchien machte den Besuchern die Medizin verständlich und erlebbar. Auch Wiederbelebungsmaßnahmen und die Pflege eines künstlichen Patienten fanden großen Anklang bei den Besuchern.

Die Fachärzte, die an diesem Sonntag Informationen gaben, zeigten sich sehr zufrieden mit der großen Besucherresonanz und standen geduldig Rede und Antwort.

Das bunte Unterhaltungsprogramm mit Zauber- und Ballonkünstler, Glücksrad und Kinderschminken sorgte vor allem bei den Kindern für gute Unterhaltung, von denen viele das Krankenhaus mit einem bunten Gipsverband verließen. Mit einer Tombola wurde die Palliativ-Station des Krankenhauses unterstützt. Gut besuchte Fachvorträge zu medizinischen Themen ergänzten das Programm.