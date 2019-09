Cloppenburg Das St.-Josefs-Hospital Cloppenburg wartet nun mittlerweile seit mehr als dreieinhalb Jahren auf eine Entscheidung zum Antrag über die Einrichtung einer neuen Hauptabteilung für neurologische Erkrankungen. Um die Bevölkerung für dieses Gesundheitsthema in der Region zu sensibilisieren und auch um Aufklärungs- beziehungsweise Präventionsarbeit zu leisten, haben die Verantwortlichen des Krankenhauses unter Federführung des Leitenden Arztes der Funktionsabteilung Neurologie, Dr. med Andreas Pfeiffer, in Kooperation mit dem Landkreis Cloppenburg als Träger der Gesundheitsregion Cloppenburg jetzt ein Bürgerforum veranstaltet.

Das Angebot stieß auf reges Interesse, heißt es vom Krankenhaus. So konnten sich die Besucher an Informationsständen über neurologische Erkrankungsbilder wie Kopfschmerzen, Schwindel und Schlaganfälle informieren. Außerdem wurde die aktuelle stationäre Versorgungssituation im Kreis veranschaulicht. Im Verlauf des Vormittages gab es in Kurzvorträgen Infos zu den Themengebieten Schwindel, Kopfschmerzen, Nervenerkrankungen und Schlaganfällen.

Insbesondere das Thema Schlaganfall ließ die Zuhörer im Mariensaal des Krankenhauses aufhorchen. „Wir alle wünschen uns 100 Jahre und älter zu werden“, sagte Pfeiffer im Vortrag zum Thema Schlaganfall. „Aber auf einen Schlag bist du wieder drei Jahre alt, weil man durch den Schlaganfall in Motorik, Aussprache und Gedächtnis dermaßen beeinträchtigt und zurückgeworfen werden kann, dass man wieder auf fremde Hilfe angewiesen ist.“

Ein Pflegefall oder – noch schlimmer – der Tod könnten die Folge dieses schrecklichen Ereignisses sein. Wer glaube, dass nur ältere Personen einen Schlaganfall erleiden, irre. Auch in jüngeren Jahren könne bei entsprechenden Vorerkrankungen oder genetischen Belastungen der Schlaganfall auftreten.

Pfeiffer erklärte auch, wie wichtig die zeitnahe Intervention mittels Lyse-Therapie ist. In jeder Sekunde würden aufgrund der durch den Schlaganfall bestehenden Unterversorgung im Gehirn Millionen von Zellen absterben. Daher sagt der Neurologe: „Verliere nicht Zeit nach Schlaganfällen, dann rettest Du dem Hirn die Zellen.“

Im Anschluss an die Vorträge gab es die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und mit den Gesprächspartnern in den Austausch zu kommen.