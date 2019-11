Cloppenburg Rund 700 Kinder erblicken jedes Jahr im Cloppenburger St.-Josefs-Hospital das Licht der Welt. Doch angeblich steht es dort schlecht um die Behandlungsqualität. Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG) hat die Cloppenburger Geburtshilfe gerügt. Zusammen mit 61 weiteren Krankenhäusern fand sich das Cloppenburger Hospital bei Spiegel-Online auf einer schwarzen Liste wieder.

Geschäftsführer sauer

Was ist dran an den Vorwürfen? Was funktioniert in der Klinik nicht? Geschäftsführer Lutz Birkemeyer ist mit der Rüge überhaupt nicht einverstanden. Man müsse sich für etwas rechtfertigen, was letztlich gut gelaufen sei, sagt Birkemeyer, nachdem er bereits eine Stellungnahme beim Niedersächsischen Sozialministerium in der Sache abgeben musste.

Was ist passiert? Am 2. August vergangenen Jahres kam eine hochschwangere Frau um 16.25 Uhr in die Cloppenburger Klinik. „Die Frau befand sich in der 34. Schwangerschaftswoche plus vier Tage“, so Birkemeyer. Die Wehen hätten bereits stark eingesetzt, der Muttermund sei bereits weit geöffnet und die Fruchtblase zu sehen gewesen. „Ein echter Notfall“, sagt Birkemeyer. Das Team um die beiden Chefärzte Dr. Anno Feldmann und Dr. Armin Rütten habe sich um die Patientin gekümmert, die ein gesundes Kind zur Welt gebracht habe. Das sei ohne Komplikationen abgelaufen, so Birkemeyer.

Eigentlich hätte das Cloppenburger Krankenhaus die Entbindung aber so nicht durchführen dürfen. Hintergrund: Das St.-Josefs-Hospital hat zwar eine große Geburtshilfe-Station, aber keine Kinderklinik. Und auch ein Kinderarzt (Pädiater) befindet sich nicht fest im Krankenhaus. Deshalb ist man auch nur für Schwangerschaften ab der 36. Woche zuständig.

Vechta zuständig

Mütter, die Frühchen zur Welt bringen, müssen eigentlich in einem Geburtshilfekrankenhaus mit angeschlossener Kinderklinik – wie beispielsweise in Vechta – entbinden. Das gilt u.a. auch für Mehrlingsgeburten und besondere Risikogruppen. „Aber hätten wir die junge Frau wegschicken sollen, und das Kind wäre dann möglicherweise im Krankenwagen zur Welt gekommen?“, hinterfragt Birkemeyer diese Richtlinie.

Patientinnen werden in solchen Fällen mit dem Krankenwagen nach Vechta gebracht. In dem Fall vom vergangenen Jahr ging das aber nicht mehr. „Die Frau war direkt in den Kreißsaal geschoben worden. Die Chefärzte gingen davon aus, dass die Geburt unmittelbar bevorstand“, erklärt der Krankenhaus-Geschäftsführer. Darüber hinaus habe die Schwangere keinen Mutterpass dabei gehabt, somit habe man zuerst gar nicht gewusst, dass es sich um eine Frühchen-Geburt gehandelt habe.

Deshalb habe man sich entschieden, die Frau nicht mehr nach Vechta zu bringen und auch auf die Anforderung des Kinderarztes nach Cloppenburg verzichtet. Letztlich kam das Kind aber erst um 19.03 Uhr auf die Welt, der Kinderarzt hätte es – im Nachhinein betracht – durchaus noch bis nach Cloppenburg schaffen können.

Mit einem fast gleichen Fall ist unterdessen auch die Ammerland-Klinik in Westerstede auf der schwarzen Liste von Spiegel Online gelandet. Deren Geschäftsführer Axel Weber weist darauf hin, dass auch die medizinischen Fachverbände die Kriterien der Qualitätsermittlung kritisch sähen. „Auch wir wollen da eine Änderung“, sagt er. Unterstützung erhält er von seinem Kollegen Birkemeyer. „Was hätte der Kinderarzt zum Zeitpunkt der Geburt denn mehr tun können?“, fragt sich der Klinikchef.

Für die Patienten

Ob und wann eine Änderung der Kriterien kommt, ist unklar. Bis dahin muss die Ammerland-Klinik genau wie die in Cloppenburg und die Aller-Weser-Klinik in Verden – diese drei hat es niedersachsenweit getroffen – mit dem Makel der Rüge leben. „Da wird versucht, systematisch etwas kaputt zu machen“, vermutet Birkemeyer. Am Ende könnten die Babys dann nur noch in Krankenhäusern zur Welt kommen, die über eine angeschlossene Kinderklinik verfügten. Ein schwerer Schlag für die Geburtshilfe-Versorgung in der Fläche.