Cloppenburg Die Ursache für den Brand eines Schweinestalls am frühen Samstagmorgen im Cloppenburger Ortsteil Schmertheim, bei dem 250 000 Euro Sachschaden entstand und 360 Ferkel verendeten, ist wohl ein technischer Defekt gewesen.

Das erklärte der Pressesprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Hendrik Ebmeyer, am Montagmorgen auf Nachfrage. Auf Grund des Brandbildes „schließen wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Brandstiftung zu fast 100 Prozent aus“. Wie berichtet, hatte in den vergangenen Wochen und Monaten eine Brandstiftungs-Serie die Bevölkerung in Atem gehalten. Ein oder mehrere Täter sind noch nicht ermittelt.