Cloppenburg Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Dienstag gegen 12.20 Uhr im Rathausweg gekommen. Ein 31-jähriger Cloppenburger und ein 36-jähriger Cloppenburger waren zunächst an einem Restaurant in Streit geraten. Der 31-Jährige soll daraufhin den 36-Jährigen mit einer Holzlatte angegriffen haben.

Das Opfer versuchte daraufhin, sich zu einem nahegelegenen Kiosk zurückzuziehen, wurde jedoch erneut angegriffen und zu Boden geschlagen. Hinzueilende Zeugen konnten eingreifen und weitere Schläge verhindern. Beide Männer wurden leicht verletzt.