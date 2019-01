Cloppenburg /Südkreis Unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag, 5. Januar, zwischen 0 und 7 Uhr in eine Spielhalle an der Straße Alter Postweg in Löningen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Täter durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zur Spielothek verschafft. Dort brachen sie mit massiver Gewalt zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt, so die Polizei weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Telefon 05432/9500 entgegen.

Ein 57-Jähriger aus Weyhe ist am Samstag, 5. Januar, gegen 5.20 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der B 213 aus Richtung Löningen kommend in Richtung Cloppenburg unterwegs gewesen. Plötzlich bemerkte er einen herabstürzenden Ast auf der Fahrbahn. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte er einen Aufprall nicht mehr verhindern, teilte die Polizei mit.

Beim Zusammenstoß wurde die Front der Sattelzugmaschine stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Lastrup räumte die Fahrbahn.

In Cloppenburg ist es am Freitag, 4. Januar, zu zwei Fahrten unter Drogeneinfluss gekommen. Die erste ereignete sich gegen 18.20 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw auf der Inselstraße stellte die Polizei fest, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus Löningen offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Konsum von THC wurde eingeräumt, so die Polizei. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 19.15 Uhr wurde dann ein Pkw auf der Straße Am Bürgerpark kontrolliert. Der 39-jährige Fahrzeugführer stand nach Angaben der Polizei offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenschnelltest auf Kokain verlief bei dem Cloppenburger positiv, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.