Polizeieinsätze im Kreis Cloppenburg: 32-Jährige schwer verletzt

Cloppenburg /Südkreis Über die Weihnachtsfeiertage hatte die Polizei in Cloppenburg und dem Südkreis wieder alle Hände voll zu tun.

Am Samstag, 26. Dezember, gegen 18:40 Uhr stellten Beamte in Cloppenburg eine Ansammlung von insgesamt drei Personen fest, die sich nicht an die Corona-Beschränkungen hielten. Eine Person flüchtete bei der Kontrolle. Eine Überprüfung der beiden 18- und 29-jährigen Cloppenburger ergab, dass diese nicht einem gemeinsamen Hausstand angehörten und der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die beiden Personen waren schon mehrfach wegen Corona-Verstößen aufgefallen. Die Identität der dritten Person blieb unbekannt.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte am 24. Dezember gegen 4.15 Uhr bei einem 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (hier Kokain) die Friesoyther Straße in Cloppenburg befuhr. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Freitag, 25. Dezember, wurde eine 55-jährige Cloppenburgerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 17.55 Uhr übersah eine 45-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Löninger Straße/Ecke Prozessionsweg in Cloppenburg die 55-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand geringer Sachschaden.

In der Zeit von 13 bis 15.45 Uhr wurde am Freitag, 25. Dezember, der Lack eines Pkw der Marke BMW durch einen bislang unbekannten Täter, zerkratzt. Das Fahrzeug war auf einem Parkstreifen in der Sevelter Straße in Cloppenburg abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600) in Verbindung setzen.

Eine 32-jährige Frau aus Westerstede ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 26. Dezember, gegen 9.15 Uhr in Bühren im Kreuzungsbereich der Emsteker Straße (B69), Ecke Husumer Straße, schwer verletzt worden. Ein 32-jähriger aus Westerstede befuhr mit seinem Pkw die Emsteker Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Schneiderkrug. Im Fahrzeug befanden sich noch seine 32-jährige Ehefrau und ein zweijähriges Kind. Eine 66-jährige Emstekerin wollte mit ihrem Pkw von der Husumer Straße auf die Emsteker Straße nach links in Richtung Cloppenburg abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Westersteder. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Eine Umweltverschmutzung ist bereits am Dienstag von den Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerk (THW) im Cloppenburger Stadtpark beseitigt worden. Ein Bürger hatte laut THW-Angaben eine ölähnlich schimmernde Flüssigkeit auf einem See und in einem Zulauf der Oberflächenentwässerung im Park gemeldet. Der See wiederrum speist durch seinen Überlauf auch die Soeste. „Wir haben Ölsperren vor dem Zulauf und vor dem Überlauf gesetzt. So kann eine weitere Gefährdung für die Umwelt verhindert werden“, bilanziert André Baumhardt vom THW.