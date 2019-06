Cloppenburg Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstag zwischen 11.30 und 15.30 Uhr in Cloppenburg eine 57-jährige Cloppenburgerin um einen vierstelligen Geldbetrag erleichtert. Die beiden Trickbetrügerinnen sollen Russisch mit ukrainischem Dialekt gesprochen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am frühen Mittag hatten die beiden Unbekannten das spätere Opfer in der Cloppenburger Fußgängerzone im Bereich Fortmannsweg unter einem Vorwand angesprochen. Durch geschickte Gesprächsführung und intensives Einwirken auf die 57-Jährige – so die Polizei – sei es den beiden Trickbetrügerinnen gelungen, ihr Opfer nach mehreren Stunden dazu zu bewegen, ihnen den vierstelligen Betrag in der Wohnung der 57-Jährigen auszuhändigen. Die drei Frauen sollen sich zuvor u.a. auch in der Fußgängerzone und bei einem großen Verbrauchermarkt am Pingel Anton aufgehalten haben. Weitere Details zur Tatausführung wollte die Polizei am Mittwoch auf NWZ-Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Die eine Täterin soll 60 Jahre alt und 165 cm groß sein sowie eine normale Statur und weißes Haar gehabt haben. Dazu sei sie mit einer weißen Netzweste und einem blauen Blazer bekleidet gewesen. Die zweite Frau wird als etwa 40 Jahre alt, 155 cm groß, schlank und mit schwarzem Haar beschrieben. Sie soll ein geblümtes Oberteil und eine dunkle Jeans getragen haben.

Außerdem könnte zu den beiden Frauen noch ein nicht weiter beschriebener Mann gehören. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Unbekannte Jugendliche, die mutmaßlich zwischen zwölf und 14 Jahre alt sind, haben am Dienstagmittag versucht, einer 69-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Die Cloppenburgerin war gegen 12.20 Uhr auf der Straße Wallgärten unterwegs, als die Unbekannten versuchten, die Handtasche aus dem Rollator der 69-Jährigen zu stehlen. Die Seniorin konnte die Tasche festhalten, stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich leicht. Die beiden Täter flüchteten auf Fahrrädern in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 4 Uhr eine mobile Toilette auf einer Baustelle an der Sevelter Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus. Außer der Toilette wurden keine weiteren Gegenstände beschädigt.

• Unter Drogeneinfluss hat ein 26-jähriger Cloppenburger am Dienstag gegen 18 Uhr die Osterstraße befahren. Nach einem positiven Vortest wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Eine 39-jähriger Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Löninger Straße an einem haltenden Bus vorbeifahren, als sie selbst von einem Lkw überholt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW Golf der Frau beschädigt. Der unbekannte Lkw-Fahrer flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.