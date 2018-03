Unbekannte brechen Autos auf

Cloppenburg Etliche Autos sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen das Ziel von unbekannten Autoknackern in Cloppenburg geworden.

• In der Eisenbahnstraße hebelte der Täter das Fenster eines VW auf und stahl ein Navigationsgerät. Es entstand Sachschaden von etwa 700 Euro.

• An der Margarethenstraße wurde das Schloss eines Opel Corsa aufgebohrt. Der Täter entwendete ein Autoradio. Im Anschluss an die Tat versuchte er nach dem gleichen Prinzip einen VW zu knacken, scheiterte jedoch. Auch das Aufhebeln der Seitentür misslang. Es entstand Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe.

• An der Straße Jammertal waren drei Fahrzeuge von den Einbrüchen betroffen. Bei einem BMW wurde das Seitenfenster aufgehebelt: Es wurden ein Navigationsgerät, ein Multifunktionslenkrad sowie Elektronikteile aus der Mittelkonsole entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro.

Ebenfalls durch die aufgehebelte Seitenscheibe gelangte ein Täter in einen abgestellten BMW. Entwendet wurden der Bordcomputer und Fahrzeugteile. Der entstandene Sachschaden beträgt 3000 Euro.

Aus einem dritten BMW wurde ebenfalls der Bordcomputer gestohlen. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall etwa 500 Euro.

Hinweise zu allen Vorfällen nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen. Die Dienststelle ist erreichbar unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00.