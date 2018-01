Unbekannter bricht in Wettbüro ein

Cloppenburg Ein unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 3.50 Uhr die Scheibe eines Sportwettenbüros an der Bahnhofstraße eingeschlagen und damit Alarm ausgelöst. Das erste Fahrzeug der Polizei traf bereits eine Minute später am Tatort ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand mehr in dem Büro. Offensichtlich war der Täter zu Fuß geflüchtet. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach ihm – jedoch erfolglos. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Der Täter muss sich beim Einschlagen der Scheibe verletzt haben, da sich Blut an der Scheibe befand.

