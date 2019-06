Cloppenburg Bei dem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten 16-jährigen Jungen aus Cloppenburg am Montagnachmittag (die NWZ berichtete), ist außerdem ein Sachschaden von 5000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 65-jähriger Mann aus Cloppenburg war mit seinem Cabrio auf der Fritz-Reuter-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Bergstraße überqueren. Zeitgleich wollte der 16-jährige mit seinem Fahrrad über die Fritz-Reuter-Straße fahren und schlängelte sich dafür zwischen den wartenden Autos auf der Linksabbiegerspur hindurch. Der Radfahrer übersah das Auto des 65-Jährigen. Der Autofahrer konnte nicht mehr frühzeitig bremsen und erfasste den Jungen.

• Darüber hinaus berichtet die Polizei von einem Diebstahl am Thujaweg. Unbekannte hatten in der Zeit von Freitag, 21. Juni, 18 Uhr, bis Montag, 24. Juni, 12 Uhr, eine Geldkassette mit Bargeld aus einem Ingenieurbürogestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00 entgegen.

• Ein weiterer Diebstahl hat sich im Zeitraum von Sonntag, 23. Juni, 19.30 Uhr, bis Montag, 24. Juni, 13 Uhr ereignet. An der St.-Willehad-Straße brachen unbekannte Täter in einen Schuppen ein und entwendeten den Akku eines E-Bikes. Der Sachschaden beläuft sich auf 900 Euro. Auch in diesem Fall gehen Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 44 71/1 86 00.

• Vandalismus in der Osterstraße: Unbekannte haben vor einem Geldinstitut einen Mülleimer beschädigt. Sie rissen ihn aus der Verankerung, so dass laut Polizei auch die Pflasterung auseinanderbrach. Es ist ein Sachschaden von 200 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 0 44 71/1 86 00) aus der Bevölkerung.

• In Cloppenburg und Staatsforsten hat es zudem erneut mehrere Anrufe von so genannten „falschen Polizisten“ gegeben. Die Anrufer erklärten, dass in der Nachbarschaft ein älterer Mann überfallen worden sei, heißt es im Polizeibericht. Sie fragten, ob man hierzu Angaben machen könne. In anderen Fällen habe die Polizei angeblich Schmuckdiebe festgenommen. Es sind keine Schäden entstanden, weil die Angerufenen die Gespräche beendeten.