Unfall am Kessener Weg in Cloppenburg: Zwei Verletzte nach Ausweichmanöver

Cloppenburg Weil er einem anderen Auto auf seiner Fahrspur ausweichen musste, ist ein Autofahrer aus Großenkneten in der Nacht zu Freitag in Cloppenburg von der Straße abgekommen. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 0.05 Uhr auf dem Kessener Weg in Höhe des Ortsausganges.

Dem 23-jährigen Mercedesfahrer kam zur Tatzeit ein Unbekannter entgegen, der zu weit mittig auf der Straße unterwegs war. Der Großenkneter wich nach rechts aus, fuhr in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher fuhr weiter, heißt es von der Polizei.

Weil man davon ausging, dass einer der Insassen in dem Kombi eingeklemmt war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg alarmiert. 20 Kameraden rückten aus, sie mussten aber glücklicherweise niemanden aus dem Unfallwagen befreien. Nachdem die Feuerwehr die Batterie abgeklemmt und überprüft hatte, was es mit dem Qualm aus dem Motorraum auf sich gehabt hat, konnten alle Fahrzeuge wieder abrücken.

Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer – ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide aus Cloppenburg – leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro, das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich bei der Polizei Cloppenburg ( Telefon 0 44 71/1 86 00) melden.

• Radlerin übersehen

Beim Abbiegen von der Hagenstraße nach rechts in die Museumsstraße hat ein 40-jähriger Autofahrer aus Garrel am Donnerstag eine Radfahrerin übersehen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben um 15.30 Uhr im Cloppenburger Stadtgebiet. Die 53-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg der Hagenstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden wird von der Polizei auf 1550 Euro geschätzt.