Unfall Bei Cloppenburg: Acht Verletzte nach Kollision

Cloppenburg Acht Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 2o. September, auf der Bundesstraße 213 bei Cloppenburg zum Teil schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte eine 26 Jahre alte Frau aus Köln mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 213 nach links in die Kellerhöher Straße abbiegen.

Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug eines 24-Jährigen und es kam zur Kollision. Dabei wurde auch ein Transporter getroffen, der in der Kellerhöher Straße wartete, um auf dei B 213 abzubiegen. Die Kölnerin und zwei weitere Insassen ihres Pkw wurden leicht verletzt, der 24-Jährige und ein Beifahrer schwer und ein weiterer Beifahrer in dem Fahrzeug des 24-Jährigen wurde lebensgefährlich verletzt. Die zwei Personen im Transporter, darunter eine 58-jährige aus Cloppenburg, wurden leicht verletzt. Zahlreiche Rettungswagen und Einsatzkräfte von Polizei, DRK und Feuerwehr waren vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber wurden zum Transport der Verletzten in ein Krankenhaus eingesetzt.

Die Bundesstraße 213 musste für mehrere Stunden zwischen Cloppenburg-Bethen und der Abzweigung nach Höltinghausen voll gesperrt werden. Nach ersten Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro.