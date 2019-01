Cloppenburg Bei einem schweren Unfall am frühen Sonntagmorgen in Cloppenburg ist ein 50 Jahre alter Mann aus Cloppenburg ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 23-Jähriger aus Löningen gegen 5.10 Uhr mit seinem VW Passat die B 72 in Richtung Löningen und geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Er stieß frontal mit dem VW Caddy des Cloppenburgers zusammen, der die B 72 in Richtung Emstek befuhr.

Der Cloppenburger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 23-jährige Löninger wurde schwer verletzt. Da dieser zum Unfallzeitpunkt laut Polizei vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg waren zwei Rettungswagen und zwei Notarztwagen vor Ort. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle zwischen Cloppenburg-Bethen und Cloppenburg-Industriegebiet dauerten am Vormittag noch an.