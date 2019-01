Cloppenburg Schwere Verletzungen hat sich am Freitagnachmittag der Fahrer eines Lkw auf der Bundesstraße 213 bei Stapelfeld zugezogen. Ersten Ermittlungen der Cloppenburger Polizei zufolge war der Fahrer gegen 13.45 Uhr bei Stapelfeld in Fahrtrichtung Löningen aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Lkw aus dem Kreis Emsland samt Auflieger auf die aufgeweichte Berme geraten und hatte diese auf mehreren Metern zerpflügt. Das mit Soja beladene Fahrzeug rutschte in den Graben und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Cloppenburger Polizei rät allen Autofahrern, den Bereich weitläufig zu umfahren. Um den Sattelzug zu bergen, muss die Bundesstraße bis in die Abendstunden voll gesperrt werden. Rund um Cloppenburg kann es deshalb zu längeren Staus und Wartezeiten kommen.