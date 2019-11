Cloppenburg Weil sie beim Einparken das Gas- und Bremspedal verwechselte, ist ein 87-jährige Cloppenburgerin am Mittwoch in das Gebäude eines Schuhgeschäftes gebrettert. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben um 13.03 auf dem Parkplatz eines Blumengeschäftes an der Cappelner Straße in Cloppenburg. Bei ihrer „Irrfahrt“ kollidierte die Autofahrerin mit drei weiteren Autos, durchbrach einen Zaun und fuhr frontal in die Gebäudemauer. Die 87-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand an den Fahrzeugen und dem Gebäude ein Schaden in Höhe von 27 500 Euro.