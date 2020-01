Cloppenburg Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme will das Cloppenburger Jugendgericht einen Straftäter aus Cloppenburg wieder auf den richtigen Weg bringen. So muss der 16-Jährige ab sofort wieder regelmäßig die Schule besuchen und die Hausaufgaben machen. Macht er das nicht, droht ihm der Dauerarrest. Das hat das Gericht am Donnerstag so festgelegt.

Angeklagt war der Jugendliche wegen mehrerer Körperverletzungen und Diebstähle. Vier Verfahren liefen gleichzeitig gegen ihn, das Jugendgericht hat die vier Verfahren am Donnerstag miteinander verbunden. Der Angeklagte hatte unter anderem Gleichaltrige verprügelt. Er machte aber auch vor seiner Freundin nicht halt. Auch die soll er geschlagen haben. Zusammen mit der Freundin ging der 16-Jährige den Feststellungen zufolge aber auch stehlen.

Der Angeklagte war darüber hinaus beim Schwarzfahren erwischt worden. Außerdem schwänzte er die Schule. So konnte das nach Überzeugung des Gerichtes nicht weitergehen. Erstes positives Signal war das Geständnis des Angeklagten. Doch damit war es nicht getan. Das Gericht wollte dafür sorgen, dass der 16-Jährige künftig straffrei bleibt. Dazu sollen verschiedene Maßnahmen beitragen.

So wurde der junge Angeklagte unter Betreuung gestellt. Außerdem muss er gemeinnützige Arbeit verrichten. Die letzte Maßnahme dürfte den 16-Jährigen allerdings am meisten wurmen. So muss er bis zu den Sommerferien regelmäßig die Schule besuchen und täglich die Hausaufgaben erledigen. Das Gericht will das überwachen. Verstößt der 16-Jährige gegen diese Maßnahmen, droht ihm der Dauerarrest.