Cloppenburg Wegen massenhaften Diebstahls von Zigaretten hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag vier georgische Asylbewerber zu Bewährungsstrafen von sechs, acht beziehungsweise zehn Monaten verurteilt. Einer der Angeklagten kam mit einer Geldstrafe von 1200 Euro davon. Die Angeklagten hatten in einem Cloppenburger Verbrauchermarkt Zigaretten im Wert von 450 Euro gestohlen. Zwei der Angeklagten hatten dazu die anderen Angeklagten abgeschirmt. Und die abgeschirmten Angeklagten stopften sich dann die Hosenbeine voll.

Zwischengelagert wurde die Beute in einem Schließfach in der Nähe des Bahnhofes. Dort fand die Polizei Beute aus früheren Diebstählen. Die Angeklagten hatten erklärt, am Tattag mit dem Zug aus Osnabrück gekommen zu sein. Sie hätten einen Ausflug nach Wilhelmshaven unternehmen wollen, seien dann aber in Cloppenburg ausgestiegen, weil sie Hunger gehabt hätten. Deswegen seien sie auch in den Verbrauchermarkt gegangen.

Die Angeklagten waren dann beim Diebstahl der Zigaretten entdeckt worden. Sie ergriffen zunächst noch die Flucht, konnten dann aber alle gestellt werden. Und dann die böse Überraschung: Alle vier Angeklagten wurden in Untersuchungshaft genommen. Dort saßen sie fünf Monate lang, bis zu ihrem Prozess. Aufgrund des Urteils wurden die Angeklagten wieder aus der Haft entlassen. Sie konnten als freie Männer das Gericht verlassen. Zuvor allerdings wurden von ihnen noch eine Speichelprobe genommen.

Die Angeklagten wollen nun den Cloppenburger Raum meiden. Die Untersuchungshaft muss sie nachhaltig beeindruckt haben. Die Angeklagten wollen zurück in ihre Heimat Georgien beziehungsweise nach Italien auswandern. Das müssen sie aufgrund von Meldeauflagen aber beim Gericht anzeigen.