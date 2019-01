Cloppenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag eine Cloppenburgerin (40) zu weiteren sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Zurzeit verbüßt die vielfach und einschlägig vorbestrafte Angeklagte eine frühere Strafe: ein Jahr Gefängnis, ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wenn das erledigt ist, folgt die Vollstreckung der sechs Monate Haft, die am Dienstag gegen die 40-Jährige verhängt worden sind.

Die Angeklagte gilt als unbelehrbar. Bereits im Jahr 2013 war ihr die Fahrerlaubnis entzogen worden, weil das Punktekonto voll war. Seit 2013 verfügt sie über keine Fahrerlaubnis mehr. Das Besondere: Die Frau ist der Meinung, dass sie auch gar keine Fahrerlaubnis benötigt. Sie verweist auf eine Verkehrskontrolle. Wegen einer Ordnungswidrigkeit – Gurt nicht angelegt, während der Fahrt mit dem Handy telefoniert – war sie von der Polizei angehalten worden.

Die Polizisten hatten nur die Ordnungswidrigkeit geahndet, nicht aber nach einer Fahrerlaubnis gefragt. Und so will die 40-Jährige davon ausgegangen sein, dass sie keinen Führerschein benötigt. Braucht sie aber. Die aktuelle Tat war auch mehr als dreist. Im August 2017 war die Angeklagte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu dem einen Jahr Gefängnis verurteilt worden. Weil seinerzeit gegen dieses Urteil noch Berufung eingelegt worden war, befand sich die Angeklagte vorerst noch auf freiem Fuß.

Diese Freiheit nutzte sie dann, um wieder ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilzunehmen. Spätestens seit dem Urteil im August 2017, was später auch rechtskräftig wurde, wusste die Angeklagte, dass sie nicht fahren darf. Sie tat es trotzdem. Deswegen wurde sie auch zu weiteren sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Im Strafmaß ist auch eine Verurteilung wegen Diebstahls enthalten. Die 40-Jährige hatte in einem Cloppenburger Verbrauchermarkt Spirituosen im Wert von 90 Euro gestohlen.