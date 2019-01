Cloppenburg Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag drei 16-Jährige aus Cloppenburg zu hohen Strafen verurteilt. Gegen einen der drei Angeklagten – er ist bereits erheblich vorbestraft – verhängte das Gericht eine zweijährige Jugendstrafe auf Bewährung.

Der zweite Angeklagte wurde unter Vorbewährung gestellt. In seinem Fall wird eine Jugendstrafe erst verhängt, wenn er sich noch einmal etwas zuschulden kommen lässt. Den dritten Angeklagten verurteilte das Gericht zu zwei Freizeitarresten.

Das Trio hatte am Tattag „Bock auf Mist bauen“ gehabt. Eine Brechstange war schon einmal besorgt worden. Den Ermittlungen zufolge sollen sich die drei Jugendlichen zunächst aber noch nicht im Klaren darüber gewesen sein, was sie nun anstellen. In nähere Auswahl waren Autoaufbrüche oder Kioskeinbrüche gerückt. Doch dann fiel den Angeklagten ein, dass die Eltern eines Freundes im Urlaub sind. So entschlossen sich die Angeklagten den Feststellungen zufolge dazu, eben in dieses Haus einzubrechen.

Nach Angaben der Geschädigten soll das Trio reiche Beute gemacht haben. Das Familienoberhaupt sprach von 6000 Euro Bargeld und Goldschmuck im Wert von 15.000 Euro, was abhanden gekommen sein soll. Doch das ließ sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht belegen. Weder über das Geld noch über den Goldschmuck gab es Belege. Das Gericht ging dann auch von einem weitaus geringeren Schaden aus. So oder so: Die Tat war verwirklicht.

Und bei den Vorerkenntnissen, die gegen zwei der drei Angeklagten vorlagen, hätte das Ganze auch böse ausgehen können. Jugendstrafen, die auch verbüßt werden müssen, standen im Raum.

Zugute kam den Angeklagten aber, dass die Tat mittlerweile schon eineinhalb Jahre zurückliegt und sich die Angeklagten anschließend nichts mehr hatten zuschulden kommen lassen. Auch die Bewährungshilfe sprach nur Gutes, so dass es bei Bewährung, Vorbewährung und Arrest bleiben konnte.