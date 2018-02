Cloppenburg Wegen Diebstahls muss eine 35-jährige Mutter aus Cloppenburg für zwei Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichts hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag bestätigt. Die Angeklagte ist mehr als zehnmal vorbestraft. Immer wieder sind es kleinere Diebstähle, weswegen sie vor Gericht steht. In erster Linie sind die Taten der Beschaffungskriminalität zuzurechnen. Die Angeklagte ist drogenabhängig.

Der aktuelle Diebstahl allerdings hat nichts mit Beschaffungskriminalität zu tun. Die Angeklagte hatte in einem Cloppenburger Schuhgeschäft Schuhe im Wert von 24,99 Euro gestohlen. Das sollte ein Geschenk für ihren Neffe sein. Alle in der Verwandtschaft würden etwas schenken. Nur sie könne das nicht, weil sie kein Geld habe, so die Angeklagte.

Und dann hatte die 35-Jährige die Schuhe einfach gestohlen. Offenkundig hatte sie nicht viel nachgedacht.

Zum Zeitpunkt der Tat stand sie nämlich unter zweifacher Bewährung wegen früherer Taten. Deswegen hatte das Cloppenburger Amtsgericht ihr auch eine Aussetzung der verhängten Strafe zur Bewährung versagt. Doch die 35-Jährige wollte nicht ins Gefängnis. Gegen das Cloppenburger Urteil hatte sie Berufung eingelegt.

In der Berufungsverhandlung erklärte sie, alsbald mit einer Drogentherapie beginnen zu wollen. Zudem seien die Schuhe nicht für sie selbst gewesen, sondern für ihren Neffen. Doch es nutzte nichts. Auch die Oldenburger Berufungskammer konnte der Angeklagten keine günstige Sozialprognose stellen. Die ist Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe. Schuhe im Wert von 24,99 Euro: Nun kommen zu den zwei Monaten Haft von Donnerstag noch zwei Jahre und zwei Monate Haft hinzu.