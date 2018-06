Cloppenburg August Schütte – eigentlich nur ein Name, für Viktoria Wahl steht hinter diesem Namen aber viel mehr. Der Unteroffizier, geboren zwischen dem 1. Januar 1910 und dem 31. Dezember 1912 irgendwo im Landkreis Cloppenburg, soll der Vater der 72-jährigen Dame aus dem Örtchen Alsfeld in Hessen sein.

Seit 40 Jahren sucht Wahl diesen Mann, trotz aller Bemühungen konnte sie ihn bislang nicht ausfindig machen. Deswegen wendete sie sich an die NWZ, die sie bei der Suche nach ihrem Vater gerne unterstützen will. Sie habe kein Interesse daran, irgendwelche Familien durcheinander zu bringen. Wahl möchte nach eigenen Angaben nur in Erfahrung bringen, was für ein Mensch dieser Mann war, ob er den Krieg überlebt hat, wie sein Leben verlaufen ist, ob es eine Familie gibt.

Aber von Anfang. Ihr Vater und ihre Mutter Elisabeth Wahl lernten sich wahrscheinlich im Spätsommer 1944 kennen. „Meine Mutter war Luftwaffen-Nachrichtenhelferin und im Raum Wien stationiert. Sie erzählte mir, dass sie sich mit meinem Vater immer etwa 30 Kilometer entfernt von Wien getroffen hat“, erläutert Wahl. Ihr Vater August Schütte soll Unteroffizier gewesen sein, seine letzte Einheit war vermutlich die 9. Gebirgsdivision – vormals Kampfgruppe Reithel, wie Wahl recherchierte.

Wie lange die Beziehung dauerte, weiß die Alsfelderin nicht. Ende März oder Anfang April 1944 wurde August Schütte das letzte Mal gesehen. Neun Monate später, im Januar 1946, kam Viktoria Wahl in Alsfeld zur Welt. Ihr Vater habe also wahrscheinlich nichts von dem Kind gewusst, mutmaßt die Tochter. Ihre Mutter habe ihr immer gesagt, ihr Vater sei vermisst. „Wenn er vermisst gewesen wäre, hätte er bei einem der Suchdienste auf der Liste gestanden. Auch bei der Kriegsgräberfürsorge, die Listen über Gräber deutscher Soldaten im Ausland führt, ist kein August Schütte verzeichnet.“

Ohne Vater aufzuwachsen sei schlimm gewesen, erinnert sich die 72-Jährige. „Anfang der 50er Jahre wurde ich in die Ecke gedrängt, heute würde man sagen gemobbt. Ich habe schlimme Dinge erlebt und hätte gerne einen Vater gehabt, der sich hinter mich gestellt hätte.“ Das Fehlen des Vaters habe ihr das ganze Leben nachgehangen.

Wahl, die schon einige Bücher geschrieben hat, hat „Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt“, um ihren Vater zu finden. Zwei heiße Spuren hatte sie. Bei einem Kurzurlaub im Sommer 1974 im Raum Oldenburg konnte sie Nachforschungen anstellen und stieß auf einen Mann namens August Schütte. Er war zu diesem Zeitpunkt bei der Straßenmeisterei Oldenburg beschäftigt. Name und Alter stimmten überein, er sei zu dieser Zeit aber leider nicht erreichbar gewesen, erläutert die 72-Jährige. Sie verlor die Spur aus den Augen.

Erst kürzlich knüpfte sie über das Landesarchiv in Oldenburg Kontakt zu einer älteren Dame aus Hude, die ihr eigentlich helfen wollte. „Ich ließ ihr die Unterlagen zukommen. Dann meldete sie sich, dass sie mir doch nicht helfen könne“, sagt die Hilfesuchende. Es sei eine Sisyphusarbeit, nach mehr als 70 Jahren eine Person ausfindig zu machen, deren Daten mehr als dürftig sind.

Das Foto von ihrem Vater hat sie von einem Hauptfeldwebel und Freund der Familie erhalten. „Der Mann auf dem Foto steht genauso, wie ich stehe. Und mir sind die gleiche Mundpartie und das gleiche Lachen aufgefallen“, erzählt Wahl. Dass sie bei der Suche nach ihrem Vater nicht lockerlässt, hat die Hessin wohl auch ihrer Tätigkeit als Autorin zu verdanken. „Für die Bücher recherchiere ich viel, weil ich die Geschichten authentisch erzählen möchte. Deswegen ist es für mich kein großes Thema, mich auch bei der Suche meines Vaters zu bemühen – auch wenn ich immer wieder auf Barrieren stoße“, sagt die Autorin.

Ihr Spur führt nun in den Landkreis Cloppenburg, wo sie schon Kontakt zu Kirchenbüros und Verwaltungen aufgenommen hat. Wer Informationen zu August Schütte hat, der zwischen 1910 und 1912 im Landkreis Cloppenburg geboren wurde, Unteroffizier und Angehöriger einer Luftwaffeneinheit war und auch in der Nähe von Wien stationiert gewesen ist, möge sich mit der NWZ-Redaktion unter Telefon 04471/9988 2801 oder E-Mail red.cloppenburg@ nwzmedien.de in Verbindung setzen.