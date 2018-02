Cloppenburg /Vechta Falsche Polizeibeamte haben am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr zahlreiche Senioren in Cloppenburg und Vechta angerufen. Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Montag mitteilte, waren ältere Menschen im Alter von 70 bis über 80 Jahren betroffen. Die Angerufenen wurden am Telefon nach Wertgegenständen wie Schmuck und Bargeld befragt. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Die Geschädigten beendeten allesamt die Gespräche. Die Polizei warnt erneut, dass die Polizei am Telefon nie jemanden über seine Vermögensverhältnisse ausfragen und jemanden dazu bewegen würde, Geld oder Wertsachen auszuhändigen. „Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen oder Vertrauten.“

Die Betrüger sind tückisch, denn die Nummer, die im Display des Telefons angezeigt wird, ist oft die echte Nummer einer Polizeidienststelle. Dies ist leicht durch Manipulationen zu erreichen. „Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. Legen Sie auf, suchen Sie selbstständig die Rufnummer Ihrer nächsten Polizeidienststelle heraus und melden dort den Vorfall“, empfehlen die Beamten.

Eine Rückfrage sei auch über den Notruf 110 möglich. Die Polizei rät zur Anonymität, um sich vor Betrügern zu schützen. „Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden.“