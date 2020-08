Polizei: Enkeltrickanrufe in Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg /Vechta Aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sind der Polizei am Donnerstag Enkeltrickanrufe gemeldet worden. Die unbekannten Täter gaben sich in den Telefongesprächen als Enkel aus und erklärten, dass sie wegen einer Notlage eine höhere Bargeldsumme benötigten.

Die angerufenen Personen beendeten die Telefongespräche. Schäden sind nicht entstanden.

Die Polizei warnt nochmals vor dieser Betrugsmasche. Wer suspekte Anrufe erhält, sollte diese im Zweifelsfall beenden und Angehörige oder nahe stehende Personen kontaktieren. Man sollte keine Auskünfte zu familiären oder finanziellen Verhältnissen geben und keine Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Wenn jemandem ein Anruf verdächtig vorkommt, sollte die Polizei informiert werden.

• Falsche Kennzeichen

Diverse Verstöße haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 22.35 Uhr festgestellt. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierten sie einen 42-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg in der Sevelter Straße. Dabei stellten sie fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zum anderen war das Auto weder zugelassen noch versichert. Die Kennzeichen, die an dem Pkw angebracht waren, waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden.

Außerdem bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Aus diesem Grund ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen noch aus.

Nach Abschluss der Kontrolle durfte der 42-Jährigen nicht mehr weiterfahren. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.