Polizei: Junge Discofahrer viel zu schnell

Cloppenburg /Vechta 18 Fahrverbote (2019: 17), 1446 (2019: 1328) Verstöße im Verwarngeldbereich, 259 (2019: 331) Verstöße im Bußgeldbereich (ab 55 Euro), 35 (2019: 56) Verstöße im Bußgeldbereich für Fahrzeuge im Bereich Schwerlast: Das ist das Ergebnis der ersten Geschwindigkeitsmesswoche 2020, die die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sowie die beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta vom 2. bis 8. März im Oldenburger Münsterland durchführt haben. „Erfreulich dabei ist, dass zumindest die Anzahl der hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen zurückgegangen ist, da weniger Verstöße im Bußgeldbereich liegen“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung der PI.

Auffällige Feststellungen wurden am Freitag, 7. März, in den späten Abendstunden gemacht. Bei drei jungen Fahrzeugführern, die sich noch in der Probezeit und auf dem Anfahrtsweg zu Diskotheken befanden, wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Zwei von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit am Cloppenburger Werner-Eckart-Ring von 50 km/h um mehr als 31 km/h und können sowohl mit einem Bußgeld von 190 Euro als auch mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Hinzu kommen zwei Punkte.