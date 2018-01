Cloppenburg Einen niederländischen Sattelzug, der mit Kartoffelpülpe (Futtermittel) beladen war, hat die Polizei am Freitag gegen 10.45 Uhr bei Cloppenburg kontrolliert. Das Ergebnis: Der Lkw, der von Emlichheim nach Ovelgönne unterwegs war, ist um rund 12,5 Tonnen überladen gewesen. Bei der Kontrolle legte der Fahrer (25) aus den Niederlanden einen falschen Wiegeschein über 40,74 Tonnen vor. Eine Kontrollwägung ergab jedoch ein tatsächliches Gesamtgewicht von 53,18 Tonnen. Der Fahrzeugführer musste die überschüssige Ladung bei einem Landwirt im Bereich Emstek abladen, um weiterfahren zu dürfen. Er hatte die Tat vorsätzlich begangen, weil ein Wiegeschein mit dem tatsächlichen Gewicht im Führerhaus lag. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 790 Euro angeordnet. Gegen den Halter der Firma wird ein Vermögensabschöpfungsverfahren eingeleitet. Die Höhe wird im vierstelligen Euro Bereich liegen.

Ohne gültigen Führerschein befuhr ein 34-Jähriger aus Moldau am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw die Westerlandstraße. Bereits in der Vergangenheit war dem Mann verboten worden, mit seiner ausländischen Fahrerlaubnis hier zu fahren. Da der 34-Jährige nicht in Deutschland lebt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro entnommen. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ein Unbekannter verursachte am Sonntag gegen 16.40 Uhr einen Unfall in Cloppenburg. Eine 22-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem Opel Astra die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Prozessionsweg. Der Unbekannte, der mit einem Mercedes unterwegs war, befand sich zunächst linksseitig der 22-Jährigen. Plötzlich scherte er nach rechts aus, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

Unbekannte Diebe stahlen zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, einen VW Polo (CLP-MM 901), der vor einem Imbiss an der Mühlenstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.