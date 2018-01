Cloppenburg Ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer aus Lastrup ist am Dienstag gegen 8.25 Uhr ohne Führerschein auf der Daimlerstraße in Cloppenburg erwischt worden. Der 17-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse M, sondern lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung, die allerdings nur das Fahren einer Mofa bis 25 km/h erlaubt. Der 17-Jährige war gerade auf dem Weg zur theoretischen Führerscheinprüfung (Klasse B, Pkw, begleitetes Fahren mit 17). Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unbekannte Täter stahlen bereits am Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr aus einem unverschlossenen Fahrzeug eine Makita Schlagbohrmaschine und eine Sola Wasserwaage. Nach Polizeiangaben vom Dienstag stand der Wagen vor einem Fitnessstudio an der Emsteker Straße.

Ebenfalls noch nicht identifizierte Täter brachen Dienstagmorgen zwischen 2.30 und 2.45 Uhr in ein Sportwettengeschäft an der Bahnhofstraße ein. Zuvor hatten sie bereits versucht, die Eingangstür eines benachbarten Imbiss aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.