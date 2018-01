Cloppenburg Ein unbekannter Autofahrer hat bereits am Freitag gegen 7.50 Uhr auf der Hagenstraße in Cloppenburg zwei Kinder angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ließ der Unbekannte die minderjährigen Fußgänger zurück, ohne seine Personalien preiszugeben. Beim Verlassen des Kreisverkehrs „Pingel-Anton“ in Richtung Hagenstraße hatte der Fahrer, zu dem eine Personenbeschreibung vorliegt, die Kinder übersehen. Es werde ihm dringend empfohlen, sich zur Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei zu melden, so die Beamten. Zeugen mögen sich unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 melden.

Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 19 und 21 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Kleinen Straße in Cloppenburg ein. Es wurden diverse Räume, Schränke und Schubladen durchsucht. Diebesgut wurde nicht erlangt. Hinweise an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).

Ebenfalls noch nicht identifizierte Einbrecher brachen zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Tulpenstraße in Cloppenburg ein. Die genaue Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) melden.

Am Samstag kam es gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu einer Unfallflucht. Beim Rückwärtsfahren touchierte ein Autofahrer mit seinem Wagen einen geparkten Opel Corsa und flüchtete. Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelte die Polizei einen 48-jährigen Emsteker als Unfallverursacher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg befuhr am Samstag gegen 20.45 Uhr ohne Führerschein den Bührener Kirchweg in Cloppenburg. Gegen ihn sowie die 29-jährige Halterin des Fahrzeugs, die die Fahrt zuließ, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.