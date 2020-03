Cloppenburg Der für die Feuerwehr zuständige ehemalige Leiter des Cloppenburger Ordnungsamts, Reinhard Riedel, ist am Samstagabend bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg unter dem stehenden Applaus der Kameradinnen und Kameraden zum Ehrenmitglied ernannt worden. „Du warst uns immer ein großer Unterstützer“, sagte Stadtbrandmeister Horst Lade. Tief berührt und voll des Lobes für die Feuerwehr und des Dankes nahm der Löninger Riedel die Auszeichnung entgegen.

Zudem erhielt Riedel, der vor einigen Wochen in den Ruhestand gegangen war, aus den Händen von Kreisbrandmeister Arno Rauer (Garrel) die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Er habe maßgeblich an der positiven Entwicklung der Feuerwehr Cloppenburg mitgewirkt, sagte Rauer. Damit lobte der Kreisbrandmeister Riedels stets offenes Ohr und besonderen Einsatz für die Belange der Feuerwehr.

Wie berichtet, hatten 94 aktive Mitglieder, darunter drei Frauen, im vergangenen Jahr 17 941 Stunden ehrenamtlich geleistet. „Das sind fast 24 Arbeitstage für jedes Mitglied“, verdeutlichte Stadtbrandmeister Lade den großen Einsatz, der auch Ausbildungen, Übungen und Brandsicherheitswachen beinhaltete. Zu 72 Kleinbränden, sieben Mittelbränden und 15 Großbränden musste die Feuerwehr ausrücken, hinzu kamen 89 technische Hilfeleistungen – beispielsweise bei Sturm und Wasser oder Verkehrsunfällen.

Der Leiter der Cloppenburger Jugendfeuerwehr, Philipp Wehkamp, freute sich in seinem Jahresbericht über insgesamt zwölf Neuaufnahmen, darunter zwei Mädchen, so dass die Jugendfeuerwehr nun 25 Mitglieder zählt.

Die gesamte Kreisjugendfeuerwehr – so Wehkamp weiter – habe es im vergangenen Jahr auf 60 000 geleistete Stunden gebracht, gut acht Prozent entfielen dabei auf die Jugendfeuerwehr Cloppenburg. Der Nachwuchs nahm an der feuertechnischen Ausbildung, Sitzungen und Weiterbildungen teil. „Auf dem Kreisfeuerwehrtag in Scharrel belegte die Cloppenburger Jugendfeuerwehr einen hervorragenden vierten Platz“, lobte Wehkamp seine Schützlinge.

Zum Feuerwehrmann wurde derweil Rene Hilbig befördert, Oberfeuerwehrmann dürfen sich künftig Jan Nipper, Jason Lameyer und Philipp Roghmann nennen.