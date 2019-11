Cloppenburg Kommt es zum Herzkammerflimmern, zählt für die betroffene Person jede Minute. Der Einsatz eines Defibrillators kann in diesem Fall Leben retten. Um hiesige Sportstätten und Dorfgemeinschaftshäuser für den Ernstfall auszurüsten, hat die Stadt Cloppenburg nun neun Defibrillatoren angeschafft. Am Freitag übergaben Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese, Timo Beitelmann aus der Sportstättenverwaltung des Rathauses und Manfred Schönig von der Firma Medicare einen der Defibrillatoren an Helmut Oberneyer, stellv. Schulleiter der Oberschule Leharstraße.

„Wir hoffen natürlich, dass das Gerät niemals zum Einsatz kommt. Aber wir freuen uns, hier nun einen Defibrillator für den Notfall zu haben“, sagte Oberneyer. Mit einem Kinderschlüssel kann das Gerät, das künftig im Sanitätsraum der Sporthalle hängen wird, sogar extra auf Kinder unter acht Jahren und unter 25 Kilo eingestellt werden.

Insgesamt 13 400 Euro gab die Stadt für die Geräte aus. Angst vor falscher Anwendung müssen Ersthelfer laut Schönig nicht haben. „Ohne Herzkammerflimmern löst das Gerät keinen Schock aus. Außerdem spricht es mit dem Ersthelfer und gibt konkrete Anwendungsanweisungen.“