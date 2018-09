Cloppenburg Zu einem versuchten Diebstahl ist es am vergangenen Samstag um 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Emsteker Straße in Cloppenburg gekommen. Ein Unbekannter wollte laut Polizeiangaben 52 Dosen eines Energy-Drinks mit einem Gewicht von über 14 Kilogramm stehlen.

Ein schwarz-gelber Rucksack wurde mit dem Diebesgut zurück gelassen, der Täter wurde offenbar bei dem Diebstahl beobachtet. Eine Kundin, die den Vorfall beobachtete, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise – auch zum schwarz-gelben Rucksack – erbittet die Polizei unter Telefon 04471/18600.