Cloppenburg Die Polizei hat Tatverdächtige ermittelt, die am Sonntagabend illegal das Dach der St.-Josef-Kirche und einen Sendemasten an der Eisenbahnstraße bestiegen haben sollen. Dass es sich bei den Personen auf dem Kirchdach und auf dem Mast um dieselben Menschen handelt, „könnte so sein“, erklärte der Pressesprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Dirk Wichmann, am Mittwoch auf NWZ-Nachfrage. Die ermittelnden Beamten würden die Tatverdächtigen nun vorladen oder sie daheim aufsuchen, kündigte Wichmann an. Wie berichtet, hatten zwei Kletterer das Dach der St.-Josef-Kirche bestiegen und einer dort sogar einen Salto rückwärts gemacht. Das von einem Dritten – von der gegenüberliegenden Straßenseite aus – angefertigte Video verbreitete sich über den Nachrichtendienst WhatsApp. Später kam ein weiterer Film dazu: Hier hatten sich zwei Personen auf dem Mast an der Eisenbahnstraße von einer dritten Person filmen lassen und dabei ihre Gesichter in die Kamera gehalten. Danach war es für die Polizei nicht schwer gewesen, die Tatverdächtigen zu ermitteln. Als Vorwürfe stehen Hausfriedensbruch und eventuell Sachbeschädigung im Raum.

