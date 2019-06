Cloppenburg Zu vier Bränden ist die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag ausgerückt. Der erste Alarm ging um 22.53 Uhr ein, teilt die Polizei mit. Eine brennende Restmülltonne auf dem Juni-Markt wurde gemeldet. Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes löschte den Brand. Etwa eine halbe Stunde später brannten ein Holzschuppen, ein Carport und eine weitere Restmülltonne. Das letzte Feuer wurde um 23.40 Uhr gemeldet.

Die Brandorte lagen dicht beieinander, auf dem Marktplatz, in der Fritz-Reuter-Straße und in der Sevelter Straße. Menschen gerieten bei den Feuern nicht in Gefahr, sagt die Polizei. Beim Carport-Brand in der Sevelter Straße verhinderte die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus. Auch der Bewohner des Hauses wurde mit seinen zwei Hunden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Dort entstand ein leichter Gebäudeschaden. Auch am Schuppen und an den Mülltonnen entstand Sachschaden. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf insgesamt circa 26.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Als Ursache sei Brandstiftung nicht auszuschließen, sagt die Polizei. Auch wird ermittelt, ob zwischen den vier Feuern und der nächtlichen Brandserie von vor zwei Wochen ein Zusammenhang besteht. Bereits in der Nacht zum 15. Mai hatten mehrere Brände die Feuerwehr in Cloppenburg in Atem gehalten. Damals waren die Einsatzkräfte zu fünf Bränden ausgerückt. Bei den Feuern an Mülltonnen, einem Fahrradunterstand, einem Müllcontainer und in einer Scheune war hoher Sachschaden entstanden.

Bei der Brandserie in der Nacht zu Sonntag war neben der Feuerwehr ein Großaufgebot an Polizeikräften im Einsatz, um nach einem möglichen Brandstifter zu fahnden. Die Suche gestaltete sich laut Polizei aber schwierig, weil gleichzeitig Besucher des Juni-Marktes auf dem Nachhauseweg waren. Auch der Einsatz eines Hubschraubers sei aufgrund der unübersichtlichen Lage in den Straßen nicht sinnvoll gewesen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. (04471) 18600 entgegen.

