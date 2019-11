Cloppenburg Egal ob um 7.45 Uhr, 8.30 Uhr, 10.45 Uhr oder 15.15 Uhr – auf Cloppenburger Straßen reiht sich momentan immer Stoßstange an Stoßstange. Im Juli war die Kreuzung an der St.-Andreas-Kirche bis vergangenen Freitag voll gesperrt worden. Deswegen verlagerte sich der Verkehr auf die übrigen Straßen. Am Montag folgte die nächste Sperrung – die Hagenstraße ist wegen Sanierungsarbeiten nicht mehr befahrbar.

Die geplante Umleitung sorgte derweil für Irritationen, wie Stadtsprecherin Friederike Bockhorst auf Nachfrage der NWZ bestätigte. Eine Bürgerin habe sich bei der Stadt gemeldet und moniert, dass die Umleitung falsch ausgeschildert sei. Und tatsächlich stellten Mitarbeiter der Stadtverwaltung fest, dass zwei Umleitungsschilder vertauscht waren: Zwei Schilder am Kreisel am Stadion – aus Richtung des Ortseingangs bei Bruns und Netto kommend sowie das Schild vom Pius-Stift kommend – wurden vertauscht. „Diese falsche Beschilderung wurde noch am Mittwoch von der betreffenden Firma ausgetauscht“, erläuterte Bockhorst weiter.

Auch die Polizei in Cloppenburg hat beobachtet, dass der Verkehr zu manchen Zeiten sehr zäh fließt, sagt Pressesprecher Hendrik Ebmeyer. „Auf unsere Einsatzfahrten hatte der Verkehr aber bislang keinen Einfluss. Wir sind noch immer pünktlich zu unseren Einsätzen durchgekommen“, so Ebmeyer am Mittwoch gegenüber der NWZ.

NWZJe nach Witterung soll die Sperrung der Hagenstraße noch bis Dezember dauern, heißt es von der Stadt. Bis dahin führen folgende Umleitungen um das Innenstadtgebiet herum: U 9/U 6: Osterstraße, Antoniusplatz, Auf dem Hook, Friesoyther Straße, Soestenstraße, Obere Lange Straße, Fritz-Reuter-Straße, Sevelter Straße und Pingel-Anton sowie U 6/U 9: Osterstraße, Höltinghauser Straße, Niedriger Weg, Eisenbahnstraße, Ladestraße, Emsteker Straße.